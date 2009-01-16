Мы занимаемся созданием запоминающихся и функциональных сайтов, раскруткой сайтов с помощью ключевых слов (ваш сайт будет находиться в первой 10 поисковой системы, гарантированно), также разрабатываем логотипы и фирменные стили, что позволяет максимально эффективно представить бизнес клиента в сети и off-line. Наша компания имеет большой опыт продвижения сайтов разной тематики по ключевым запросам разной степени сложности.

Всё, что касается конкретно Вашего сайта, если ориентироваться на ту информацию, которая расположена на старом сайте, предлагаю Вам следующее:

1) Разработка оригинального современного дизайна (Flesh-технологии);

2) Административную часть для редактирования сайта (Многофункциональная интегрированная база данных "InfoPro" . Позволяет: создавать и редактировать неограниченное количество web-страниц, создавать новые разделы. Встроенный html-редактор даёт возможность гибко видоизменять внешний вид страниц, а так же импортировать страницы из MS Word.

На рейтинг, выставленный поисковой системой вашему сайту, влияет множество факторов. Большинство из них поддаются оценке и управлению со стороны разработчика или промоутора ресурса при проведении оптимизации, которая включает:

1. Исследование и подбор ключевых слов/фраз, характерных для тематики сайта;

2. Коррекцию содержания страниц;

3. Оптимизацию мета-тегов;

4. Улучшение структуры страниц и сайта в целом.

Далее следует ручная регистрация в основных поисковых системах и каталогах, а также платная регистрация на некоторых ресурсах.

На оценку сайта поисковой системой влияют десятки различных факторов, начиная с имени домена и заканчивая качеством каналов связи. Перечислим основные, влияющие на релевантность HTML-документов:

1. Теги Title, Keywords, Description,

2. Наличие ключевых слов в тегах h1, h2, b, strong, alt и т.п.

3. Тег Robots. Файл Robots.txt (или его отсутствие).

4. Качество и объём текста на странице.

5. Организация внутренних ссылок.

6. Количество и качество ссылающихся сайтов.

7. Наличие ключевых слов во внешних ссылках на сайт и др..

К очень важным факторам, однако, не поддающимся управлению со стороны оптимизатора, относят:

1. Уровень конкуренции по выбранной тематике.

2. Качество ресурсов по выбранной тематике.

3. Востребованность выбранной тематике.

Заказав сайт в нашей компании, Вы можете рассчитывать на успех Вашего проекта!

С уважением

Компания ИнфоРос

Тел. 7188411