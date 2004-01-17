Inga_qq

Инга Inga_qq

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет! Поделюсь информацией о себе:

Меня зовут Инга, я UX/UI дизайнер. Помогу тебе создать привлекательный и продающий веб-интерфейс!

  • Инструменты: figma, tilda, photoshop

  • Сроки: карточки для маркетплейсов - в день обращения лендиниг - от 3х дней, одностраничные сайты до 10 блоков: 5-10 дней

  • Цены: от 2000 руб за один блок/экран

    При необходимости сделаю и согласую с вами макет сайта совершенно бесплатно.