Привет! Поделюсь информацией о себе:
Меня зовут Инга, я UX/UI дизайнер. Помогу тебе создать привлекательный и продающий веб-интерфейс!
Инструменты: figma, tilda, photoshop
Сроки: карточки для маркетплейсов - в день обращения лендиниг - от 3х дней, одностраничные сайты до 10 блоков: 5-10 дней
Цены: от 2000 руб за один блок/экран
При необходимости сделаю и согласую с вами макет сайта совершенно бесплатно.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Музыкальная школа "Harmony"4 просмотра
- Туры к северному сиянию "Aurora Borealis"нет просмотров