Доброго дня! Меня зовут Инга, я специалист технической поддержки онлайн проектов. Кратко о себе: аналитический склад ума, ответственна за принимаемые решения, соблюдаю дедлайны, мягкий характер и постоянно развиваюсь. Примеры моих работ можно увидеть по ссылке https://ingafreelance.ru и резюме https://drive.google.com/file/d/1wG4If4y1OU9Eb_7SYPmxb-SfpSg7VszQ/view?usp=sharing. Свяжитесь со мной, чтоб обсудить все подробнее и, надеюсь, на сотрудничество! Заранее благодарю Вас за внимание и уделенное моей кандидатуре время.