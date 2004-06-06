Работа выполняется ТОЛЬКО удалённо и под Windows. Возможно создание английской и украинской версий сайта, литературная обработка предоставляемой заказчиком информации. Также делаю аналитические исследования рынка, продукции, конкретных фирм. Консультант (и обменка) WebMoney Transfer. Возможны поставки компьютеров и комплектующих под заказ, консультационные услуги.