IngenerLiliia

Разработка документов по охране труда

Разработаю любую документацию по охране труда (приказы, инструкции, положения, программы инструктажей, списки на медосмотры и т. д. ), помогу пройти СОУТ, посчитаю профессиональный риски, разработаю программу обучения, помогу получить "корочки" по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности (документы обязательные для специалистов ОТ и лицам исполняющих их обязанности). Могу провести обучение на проверку знаний ОТ, провести и заполнить журналы с инструктажами (выезд по СПб)

Большой стаж работы инженером по ОТ + 4 года - эксперт СОУТ (наличие сертификата)

Дополнительно: удостоверение повышения квалификации по СОУТ, удостоверение расчета рисков, сертификат эксперта СОУТ (можно проверить на сайте министерства труда по номеру в реестре), высшее образование ( бакалавр + магистр по направлению техносферная безопасность), автор статей и патентов в области ОТ (можно найти их в свободном доступе в интернете)

Цена будет зависеть от вида работы и количества работников. Сделаю качественно, в срок, с гарантией помощи и поддержки в последующее время. Можем заключить договору ВОУ