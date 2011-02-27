Требуется специалист для доработки макета сайта по недвижимости за рубежом в Joomla на базе компонента EzRealty. Доработка включает в себя корректировку дизайна и функционала. Предпочтение: 1.Портфолио с сайтами недвижимости 2.Дизайнерские навыки ...