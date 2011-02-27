Сделать новый орининальный дизайн сайта зарубежной недвижимости на Битрикс.
Дизайн сайтов15 заявок
Закрыт
13 лет назад
Сделать новый орининальный дизайн сайта зарубежной недвижимости на Битрикс.
Требуется специалист для доработки макета сайта по недвижимости за рубежом в Joomla на базе компонента EzRealty. Доработка включает в себя корректировку дизайна и функционала. Предпочтение: 1.Портфолио с сайтами недвижимости 2.Дизайнерские навыки ...
Сайт для компании, занимающейся недвижимостью в Испании. Подробное ТЗ будетвыслано после выбора исполнителя. Прошу подавать заявки только разработчиков, имеющих опыт создания сайтов недвижимости!!! Сайт, ...