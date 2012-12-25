Inglo

Денис Маслов Inglo

 
32 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Диплом техника-архитектора (4 года обучения). Минский Государственный Архитектурно-строительный колледж.

Студент дневной формы обучения Белорусской Государственной Академии Искусств. Специальность "объёмный дизайн"

знание 3D Max, Photoshop, AutoCAD

рисунок от руки, на графическом планшете

AutoCAD3ds MaxPhotoshop
Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2101
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4382