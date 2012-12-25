Диплом техника-архитектора (4 года обучения). Минский Государственный Архитектурно-строительный колледж.
Студент дневной формы обучения Белорусской Государственной Академии Искусств. Специальность "объёмный дизайн"
знание 3D Max, Photoshop, AutoCAD
рисунок от руки, на графическом планшете
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Портфолио
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