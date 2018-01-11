Ingvar_31122010

Оперативность. Качество. Доступные цены

Добрый день, уважаемый Заказчик! Предлагаю услуги по написанию текстов. Занимаюсь копирайтингом с 2014, профессионально с 2016 года. Специализируюсь на ремонте и строительстве.

Освещал пошаговое возведение дома — от оформления земли в собственность и заканчивая строительством кровли. В процессе работы, пришлось разобраться со смежными понятиями: черновая, предчистовая, чистовая отделка (документальным оформление). Но в чем реально разбираюсь, это отопление для дома, дачи и бани — за плечами 10-летний стаж продаж печей, котлов, конвекторов, радиаторов, излучателей и т. д.

Я делаю грамотные материалы технического характера, красиво оформленные, а главное, понятные. Читателю не придется ломать голову, продираясь через формулы. Как правило, они добавляются с единственной целью — увеличить объем статьи.