графический дизайнер
В 2001 г с отличием окончила Педагогический универсисет, художественно-графический факультет.
Курсы: оператор ЭВМ (ПП Microsoft Office, Excel,1C-Предприятие); курсы дизайна (Photoshop, Corel Draw), курсы вёрстки в InDesign.
Самостоятельно освоила Illustrator
В 2001-2003 гг работала дизайнером в г.Сочи.
С 2003-2009 в г.Курске - дизайнер наружной рекламы, полиграфии и сувенирной продукции.
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