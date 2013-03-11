InnKostina

Инна InnKostina

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
графический дизайнер

В 2001 г с отличием окончила Педагогический универсисет, художественно-графический факультет.

Курсы: оператор ЭВМ (ПП Microsoft Office, Excel,1C-Предприятие); курсы дизайна (Photoshop, Corel Draw), курсы вёрстки в InDesign.

Самостоятельно освоила Illustrator

В 2001-2003 гг работала дизайнером в г.Сочи.

С 2003-2009 в г.Курске - дизайнер наружной рекламы, полиграфии и сувенирной продукции.

Верстка полиграфии
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