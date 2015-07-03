Быстрая и качественная работа.

Манькова Инна Викторовна

Сведения о себе

• Дата рождения: 25 марта 1985 года

• Место проживания: Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Дружбы, д.220 кв. 54

• Семейное положение: не замужем

• Дети: нет

• Образование: 2000-2003гг. «Мелитопольский государственный промышленно-экономический техникум»

Специальность – бухгалтерский учет и аудит;

Квалификация – бухгалтер;

2004-2008г.г. – «Классический частный университет »

Специальность – бухгалтерский учет и аудит;

Патенты и Диплом о высшем образовании Специалиста.

дипломы

Опыт работы

2003г. – 2004г. – КБ «Приватбанк» кассир

декабрь 2005 – май 2006 – кассир – заведующий кассой

Обязанности: прием платежей, валюта-обменные операции, работа с ПК, сортировка и обработка банкнот и т.д. отделения № 10 «Филиала «Запорожское РУ» АТ «Банк «Финансы и Кредит»

май 2006 – декабрь 2007 – экономист – старший экономист отделения № 10 «Филиала «Запорожское РУ» АТ «Банк «Финансы и Кредит»

Обязанности: прием и выплата денежных переводов, подготовка и оформление депозитов физических лиц, открытие и закрытие текущих и карточных счетов, формирование мемориальных документов, работа с платежными картами, привлечение клиентов и т.д.

• декабрь 2007г – январь 2009г. – начальник отдела операционного сопровождения Приазовской территориальной Дирекции «Банка «Финансы и Кредит»

Обязанности: консультирование и подготовка документов для открытия счетов физических и юридических лиц, проверка кассовых и мемориальных документов, финансовый мониторинг, проверка статистической отчетности, проверка правильности формирования юридических и физических дел, проверка формирования бухгалтерских проводок и кассовых операций, ревизии касс отделений Приазовской дирекции, оформление всех видов отчетности и т.д.

• январь 2009 – май 2013г.г. – заместитель начальника отделения № 14 «Филиала «Запорожское РУ» АТ «Банк «Финансы и Кредит»

Обязанности: продажа продуктов Банка, привлечение и консультация по всем продуктам Розничного, Банкнотного и Корпоративного банкингов, организация работы с проблемной задолженностью по кредитам клиентов КБ и РБ, открытие текущих счетов в национальной и иностранной валютах юридических лиц, контроль кассовых документов и проводок, контроль корректности проведения операций исполнителями по всему спектру пассивно-расчетных и активных операций, контроль валютных операций юридических и физических лиц, контроль правомерности использования льготных курсов и процентных ставок, контроль инкассаций банкоматов, контроль корректности проведения кассовых операций , сверка кассы с документами в программе, обязательный и внутренний финансовый мониторинг, изучение клиентов и т.д.

• июль 2013 – октябрь 2013 – начальник отделения № 20 АТ «МетаБанк».

Обязанности: - Продвижение банковских продуктов, привлечение на комплексное банковское обслуживание физических и юридических лиц; Проведение мероприятий по достижению уровня плановых продаж;. Организация процесса продажи; организация выполнения функциональных обязанностей и требований продуктовых технологий; организация работы с проблемной задолженностью по кредитам клиентов КБ и РБ, открытие текущих счетов в национальной и иностранной валютах юридических лиц, контроль кассовых документов и проводок, контроль корректности проведения операций исполнителями по всему спектру пассивно-расчетных и активных операций, контроль валютных операций юридических и физических лиц, контроль правомерности использования льготных курсов и процентных ставок, контроль инкассаций банкоматов, контроль корректности проведения кассовых операций , сверка кассы с документами в программе, обязательный и внутренний финансовый мониторинг, изучение клиентов и т.д.

Владение ПК

• Офисные приложения: Microsoft Office (Word, Excel – уровень продвинутого пользователя),

• Владение Интернет: умение пользоваться электронной почтой, интернет-приложениями,

• 1С Предприятие

Личные

качества Быстро обучаюсь, педантичность в отношении документов,

ответственная, коммуникабельная, исполнительная, умение работать с большим объемом информации, стойкость в стрессовых ситуациях, высокая самоорганизация.