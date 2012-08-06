Inna-Zaiceva

Инна Зайцева Inna-ZaicevaInna-Zaiceva
Зайцева Инна Юрьевна
Мобильный телефон: 8- 919 – 408- 47- 97
IСQ: 402 198 675
Дата рождения: 03.09.1987 г., (24 полных лет)
Семейное положение: замужем
Образование:
Высшее:
2004г. - 2009г. Челябинский Государственный Университет. Присвоена квалификация – Филолог, преподаватель по специальности «Романо – германская филология».
2007г. – 2009г. Факультет дополнительного образования.
Челябинский Государственный Университет. Присвоена квалификация – Переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
Сфера деятельности:
Написание и правка статей, рекламных текстов для журналов, газет, сайтов на русском и английском языках.
Профессиональный перевод любого вида: технический, медицинский, политический, экономический, туристический, бизнес-английский, литературный.
Опыт работы:
2005г. – 2008г. НОУ «Английский центр». Преподаватель английского языка и культуры европейских стран.
2009г.- 2010 г. ГОУ СПО «Троицкий педагогический колледж». Преподаватель английского языка: грамматика, фонетика, практика и теория перевода, лингвострановедение.
Октябрь 2010 г. - Май 2011 г. – Троицкая Телерадиокомпания. Менеджер по рекламе. Написание рекламных текстов, сюжетов для программ, монтаж видео и разработка сценариев, а так же работа с графической рекламой (разработка баннеров, визиток и др.)
Апрель 2011 г. – Ноябрь 2011 г. – НОУ «Британско-американский лингвистический центр», преподаватель английского языка на заводе ROCKWOOL в г. Троицке.
Дополнительная информация:
Свободное владение персональным компьютером. Знание немецкого языка.
Личные качества:
Ответственность, коммуникабельность, своевременное выполнение работы. Организаторские способности.
Копии дипломов и примеры работ при необходимости.