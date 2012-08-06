Inna-Zaiceva

Перевод EN- RUS RUS- EN любой тематики.

Зайцева Инна Юрьевна

Мобильный телефон: 8- 919 – 408- 47- 97

IСQ: 402 198 675

Дата рождения: 03.09.1987 г., (24 полных лет)

Семейное положение: замужем

Образование:

Высшее:

2004г. - 2009г. Челябинский Государственный Университет. Присвоена квалификация – Филолог, преподаватель по специальности «Романо – германская филология».

2007г. – 2009г. Факультет дополнительного образования.

Челябинский Государственный Университет. Присвоена квалификация – Переводчик в сфере профессиональной коммуникации.

Сфера деятельности:

Написание и правка статей, рекламных текстов для журналов, газет, сайтов на русском и английском языках.

Профессиональный перевод любого вида: технический, медицинский, политический, экономический, туристический, бизнес-английский, литературный.

Опыт работы:

2005г. – 2008г. НОУ «Английский центр». Преподаватель английского языка и культуры европейских стран.

2009г.- 2010 г. ГОУ СПО «Троицкий педагогический колледж». Преподаватель английского языка: грамматика, фонетика, практика и теория перевода, лингвострановедение.

Октябрь 2010 г. - Май 2011 г. – Троицкая Телерадиокомпания. Менеджер по рекламе. Написание рекламных текстов, сюжетов для программ, монтаж видео и разработка сценариев, а так же работа с графической рекламой (разработка баннеров, визиток и др.)

Апрель 2011 г. – Ноябрь 2011 г. – НОУ «Британско-американский лингвистический центр», преподаватель английского языка на заводе ROCKWOOL в г. Троицке.

Дополнительная информация:

Свободное владение персональным компьютером. Знание немецкого языка.

Личные качества:

Ответственность, коммуникабельность, своевременное выполнение работы. Организаторские способности.

Копии дипломов и примеры работ при необходимости.