Inna125

Инна Inna125

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

В свободное время занимаюсь фрилансом: транскрибация аудио и видео, поиск необходимой Вам информации, также работаю с таблицами. Мое хобби - хенд-мейд. Работаю с полимерной глиной (декор чашек, ложек на разную тематику, а также изготовление брошек ручной работы в технике "имитация вишивки гладью").

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Отзывы заказчиков

zubareva_ru
Кати 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Расшифровка текста с видео
Инна не из тех, кто создает заказчику проблемы. Все выполнено качественно, без лишних вопросов.
Сотрудничеством довольна, рекомендую как заказчика. Задание поставлено четко, всегда держит связь. Оплата произведена вовремя и в полном объеме!
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