В свободное время занимаюсь фрилансом: транскрибация аудио и видео, поиск необходимой Вам информации, также работаю с таблицами. Мое хобби - хенд-мейд. Работаю с полимерной глиной (декор чашек, ложек на разную тематику, а также изготовление брошек ручной работы в технике "имитация вишивки гладью").