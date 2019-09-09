В свободное время занимаюсь фрилансом: транскрибация аудио и видео, поиск необходимой Вам информации, также работаю с таблицами. Мое хобби - хенд-мейд. Работаю с полимерной глиной (декор чашек, ложек на разную тематику, а также изготовление брошек ручной работы в технике "имитация вишивки гладью").
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Инна не из тех, кто создает заказчику проблемы. Все выполнено качественно, без лишних вопросов.
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна, рекомендую как заказчика. Задание поставлено четко, всегда держит связь. Оплата произведена вовремя и в полном объеме!