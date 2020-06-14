Мои сильная сторона - это способность к быстрому обучению! Большой опыт работы добавления карточек через

Мои сильная сторона - это способность к быстрому обучению! Так же коммуникабельность и ответственность.

Большой опыт работы добавления карточек через OpenCart;

Редактирование материалов;

Смена цен и добавление акций на сайт;

Работа с прайсами поставщиков;

Ежедневное отслеживание и редактирование её актуальности на сайте;

Опыт работы Контент-менеджером в интернет- магазине разных товаров;

Написание отзывов;

Добавление товаров по готовому тексту на платформы такие как Авито и Юла.