Мои сильная сторона - это способность к быстрому обучению! Большой опыт работы добавления карточек через
Мои сильная сторона - это способность к быстрому обучению! Так же коммуникабельность и ответственность.
Большой опыт работы добавления карточек через OpenCart;
Редактирование материалов;
Смена цен и добавление акций на сайт;
Работа с прайсами поставщиков;
Ежедневное отслеживание и редактирование её актуальности на сайте;
Опыт работы Контент-менеджером в интернет- магазине разных товаров;
Написание отзывов;
Добавление товаров по готовому тексту на платформы такие как Авито и Юла.
Действие аккаунта приостановлено!