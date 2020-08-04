Графический дизайнер

Графический дизайнер, окончила художественное училище им. Фешина на специальность дизайнер/педагог. Могу создавать логотип, фирменный стиль, работать над полиграфией, рисовать арты, наклейки, открытки. Владею такими программами как: photoshop, indesign, illustrator, adobe sketch.

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