Графический дизайнер
Графический дизайнер, окончила художественное училище им. Фешина на специальность дизайнер/педагог. Могу создавать логотип, фирменный стиль, работать над полиграфией, рисовать арты, наклейки, открытки. Владею такими программами как: photoshop, indesign, illustrator, adobe sketch.
ссылка а портфолио https://yadi.sk/i/PQDQThnzYQ_FVw
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- РИСУНКИ их много нажми посмотри100 просмотров
- Дизайн газеты103 просмотра
- Логотипы87 просмотров
- Фирменный стиль. их много нажми и посмотри больше90 просмотров
Фирменный стиль
нет отзывов
$15/час
от $145от 14 дней
нет рейтинга