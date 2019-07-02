Перепечатка текста с любого источника

Выполню набор текста грамотно и качественно с любого источника: Pdf, фото, рукописи, сайта и др. Текст должен быть на русском языке.Ответственно подхожу к работе и гарантирую сдачу работы в срок.Перепечатаю лекции, методички, курсовые, дипломные работы и т. д.Делаю перепечатку текста любой сложности.При необходимости исправлю орфографические и пунктуационные ошибки в Вашем тексте.Готовая работа сдается документом Word или Excel.Нужно для заказа:От Вас потребуется:- Прислать мне исходный материал для перепечатки.- Написать Ваши требования к оформлению и формату сдачи работы.

2$ - 1К