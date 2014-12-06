InnaR

Инна InnaR

 
59 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка лэндинга

    $35

    Необходимо сверстать лэндинг. Размер 5 экранов. Интересует только кроссбраузерная верстка. Срок исполнения работы 48 часов с момента утверждения кандидата и обмена информацией.

    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лэндинга.

    $45

    Необходимо сделать дизайн лэндинга. Размер 5- 6 экранов. Срок исполнения 48 часов с момента утверждения исполнителя. Предоставим мокап. Бюджет 2300 руб.не обсуждается.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад