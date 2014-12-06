$35
Необходимо сверстать лэндинг. Размер 5 экранов. Интересует только кроссбраузерная верстка. Срок исполнения работы 48 часов с момента утверждения кандидата и обмена информацией.
HTML-верстка33 заявки
Закрыт
10 лет назад
Необходимо сверстать лэндинг. Размер 5 экранов. Интересует только кроссбраузерная верстка. Срок исполнения работы 48 часов с момента утверждения кандидата и обмена информацией.
Необходимо сделать дизайн лэндинга. Размер 5- 6 экранов. Срок исполнения 48 часов с момента утверждения исполнителя. Предоставим мокап. Бюджет 2300 руб.не обсуждается.