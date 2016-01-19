Опытный переводчик (eng, ru, ukr, pl)

Около 3 лет опыта переводов. Год работала репетитором английского и польского языков. Имею Кембриджский сертификат IELTS, подтверждающий знания английского на уровне С1. Кроме того, 3 года прожила в Польше и получила диплом бакалавра Ягеллонского университета по специальности политология. Владею специальной и профессиональной юридической лексикой, изучала культуру речи. Работая в компании, которая сотрудничает с польскими фирмами, получила навыки перевода и рерайта текстов и ведения деловой переписки на польском языке.

Личные качества: ответственность, точность, аккуратность, усердие, пунктуальность.

Услуги по переводу: польский - русский, польский - украинский, английский - русский, английский - украинский, украинский - польский, русский - польский.