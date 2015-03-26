InnaVlasova

Продающие сценарии и концепции! Легкоусвояемость 100%
Здравствуйте!
Рекламный сценарий любой сложности или мощную рекламную концепцию всегда можно получить обратившись ко мне:
Создаю работающие и продающие сценарии:
к рекламным мультам,
инфоргафике,
сценарий для рекламы на ТВ
или аудио рекламы
а также сценарии к дудл-видео.
Авторский рецепт идеального сотрудничества:
Вы экономите силы и нервы: детальное брифование и всегда кропотливое соблюдение ТЗ.
Вы выигрываете время: работа в адекватно сжатые сроки с соблюдение и акцентом на качество.
У Вас всегда есть выбор: предлагаю минимум 3 идеи.