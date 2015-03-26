InnaVlasova

Инна InnaVlasova

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Продающие сценарии и концепции! Легкоусвояемость 100%

Здравствуйте!

Рекламный сценарий любой сложности или мощную рекламную концепцию всегда можно получить обратившись ко мне:

Создаю работающие и продающие сценарии:

к рекламным мультам, 

инфоргафике,

сценарий для  рекламы на ТВ

или аудио рекламы

а также сценарии к дудл-видео.

                                         Авторский рецепт идеального сотрудничества:

Вы экономите   силы и нервы: детальное брифование и  всегда кропотливое соблюдение ТЗ.

Вы выигрываете время: работа в адекватно сжатые сроки с соблюдение и акцентом на качество.

У Вас всегда есть выбор:   предлагаю минимум 3 идеи.