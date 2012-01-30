Колесник Инна Николаевна - живу в стиле "on line"
Цель: Поиск удаленной работы. Переводы с/на немецкий, польский.
Опыт работы:
2003 – наст.вр. – украинско-польское издательство «Гольдман-Украина», специализированные журналы «Современная автомастерская», «Профессиональная покраска».
Должность: переводчик
• Выполнение переводов, редактирование технической и экономической документации с/на немецкий, польский языки.
• Тематика переводов: экономика, ремонт и обслуживание автомобилей, лакокрасочная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, деловая переписка.
2001 – 2003 – компания «DesrtRainLab», разработка программного обеспечения.
• Должность: администратор-переводчик.
• Тематика переводов: IT технологии, перевод web-сайтов, деловая переписка.
2000 -2001 - участие в программе Au-Pair в Германии
Образование:
1994 – 1999 – Ужгородский Государственный Университет,
Факультет: романо-германская филология;
Специальность: преподаватель немецкого языка и литературы.
Знание иностранных языков:
Немецкий – свободно
Польский - свободно
Английский – базовые знания
Родные языки: украинский,русский.
Тематика переводов:
• IT – технологии, перевод web-сайтов;
• технические переводы;
• деловая корреспонденция;
• перевод художественной литературы
Также перевожу инструкции по эксплуатации промышленного оборудования, бытовой техники.
Стоимость перевода: от 4$- /1800 знаков с пробелами исходного текста. В зависимости от объема заказа и сложности текста цена может быть откорректирована.
Работаю быстро, грамотно и аккуратно!
Открыта к сотрудничеству!