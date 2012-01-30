Колесник Инна Николаевна - живу в стиле "on line"

[email protected]

Цель: Поиск удаленной работы. Переводы с/на немецкий, польский.

Опыт работы:

2003 – наст.вр. – украинско-польское издательство «Гольдман-Украина», специализированные журналы «Современная автомастерская», «Профессиональная покраска».

Должность: переводчик

• Выполнение переводов, редактирование технической и экономической документации с/на немецкий, польский языки.

• Тематика переводов: экономика, ремонт и обслуживание автомобилей, лакокрасочная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, деловая переписка.

2001 – 2003 – компания «DesrtRainLab», разработка программного обеспечения.

• Должность: администратор-переводчик.

• Тематика переводов: IT технологии, перевод web-сайтов, деловая переписка.

2000 -2001 - участие в программе Au-Pair в Германии

Образование:

1994 – 1999 – Ужгородский Государственный Университет,

Факультет: романо-германская филология;

Специальность: преподаватель немецкого языка и литературы.

Знание иностранных языков:

Немецкий – свободно

Польский - свободно

Английский – базовые знания

Родные языки: украинский,русский.

Тематика переводов:

• IT – технологии, перевод web-сайтов;

• технические переводы;

• деловая корреспонденция;

• перевод художественной литературы

Также перевожу инструкции по эксплуатации промышленного оборудования, бытовой техники.

Стоимость перевода: от 4$- /1800 знаков с пробелами исходного текста. В зависимости от объема заказа и сложности текста цена может быть откорректирована.

Работаю быстро, грамотно и аккуратно!

Открыта к сотрудничеству!