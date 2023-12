Визуализация. Интерьер. Экстерьер. Архитектура. 3D

Я - представитель Vision Studio. Мы занимаемся визуализацией по готовым дизайнерским проектам.

- Визуализация интерьеров, экстерьеров, предметная визуализация, 3D моделирование.

Гарантируем качество работ и соблюдение сроков.

Предоплата 50%

Владение 3Ds MAX, Corona Render, Photoshop.

Портфолио https://www.behance.net/v3vstudio/projects]https://www.behance.net/v3vstudio/

Для 3D визуализации проекта пишите:

For 3D visualization of your interior write to:

M: +38 (098) 386 34 72 (Telegram, Viber, Whats App)

E: [email protected]

L: https://www.linkedin.com/in/inna-borisova-75b05921a/