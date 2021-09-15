Визуализация. Интерьер. Экстерьер. Архитектура. 3D
Я - представитель Vision Studio. Мы занимаемся визуализацией по готовым дизайнерским проектам.
- Визуализация интерьеров, экстерьеров, предметная визуализация, 3D моделирование.
Гарантируем качество работ и соблюдение сроков.
Предоплата 50%
Владение 3Ds MAX, Corona Render, Photoshop.
Портфолио https://www.behance.net/v3vstudio/projects]https://www.behance.net/v3vstudio/
Для 3D визуализации проекта пишите:
For 3D visualization of your interior write to:
M: +38 (098) 386 34 72 (Telegram, Viber, Whats App)