Inna_assistant

Быстрая и качественная ретушь, подготовка фото для интернет-магазинов, каталогов.
Здравствуйте. Моя специализация журнальная ретушь. Так же подготовка фото для размещения в интернет-магазинах и каталогах. Я могу предложить следующий список услуг:
- читска фона;
- отделение объекта от фона;
- замена фона;
- цветовая коррекция фото;
- высококачественная ретушь портретов, создание текстуры кожи;
- глубокая техническая ретушь, коррекция линий лица и тела;
- художественная, гламурная ретушь;
- замена фона и отдельных элементов в фотографии;
- коллажирование;
- цветовая обработка, тонирование, различные стилизации цвета;
- подготовка изображений к печати.