Inna_assistant

Быстрая и качественная ретушь, подготовка фото для интернет-магазинов, каталогов.

Здравствуйте. Моя специализация журнальная ретушь. Так же подготовка фото для размещения в интернет-магазинах и каталогах. Я могу предложить следующий список услуг:

- читска фона;

- отделение объекта от фона;

- замена фона;

- цветовая коррекция фото;

- высококачественная ретушь портретов, создание текстуры кожи;

- глубокая техническая ретушь, коррекция линий лица и тела;

- художественная, гламурная ретушь;

- замена фона и отдельных элементов в фотографии;

- коллажирование;

- цветовая обработка, тонирование, различные стилизации цвета;

- подготовка изображений к печати.