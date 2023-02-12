Innazhaldak2611

Шукаєте свого помічника? Тоді Вам до мене!

Якщо ви цінуєте свій час, вам потрібно швидко та якісно виконати роботу, тоді Вам до мене:

володію українською. російською та базовою англійською мовами;

враховую всі нюанси та Ваші побажання;

відповідально підходжу до роботи;

ціную Ваш та свій час;

виконую роботу швидко та якісно;

постійно самовдосконалююсь.

Трохи про себе:

Мене звати Інна, я- перфекціоніст.

Все доводжу до ідеалу.

Люблю навчатися чомусь новому, труднощі мене не лякають.

Якщо не вірете- перевірте)).