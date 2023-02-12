Innazhaldak2611

Инна Жалдак Innazhaldak2611Innazhaldak2611
25 летУкраина/Светловодск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Шукаєте свого помічника? Тоді Вам до мене!
Якщо ви цінуєте свій час, вам потрібно швидко та якісно виконати роботу, тоді Вам до мене:
володію українською. російською та базовою англійською мовами;
враховую всі нюанси та Ваші побажання;
відповідально підходжу до роботи;
ціную Ваш та свій час;
виконую роботу швидко та якісно;
постійно самовдосконалююсь.
Трохи про себе:
Мене звати Інна, я- перфекціоніст.
Все доводжу до ідеалу.
Люблю навчатися чомусь новому, труднощі мене не лякають.
Якщо не вірете- перевірте)).