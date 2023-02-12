Innazhaldak2611

Инна Жалдак Innazhaldak2611

 
25 летУкраина/Светловодск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Шукаєте свого помічника? Тоді Вам до мене!

Якщо ви цінуєте свій час, вам потрібно швидко та якісно виконати роботу, тоді Вам до мене:

  • володію українською. російською та базовою англійською мовами;

  • враховую всі нюанси та Ваші побажання;

  • відповідально підходжу до роботи;

  • ціную Ваш та свій час;

  • виконую роботу швидко та якісно;

  • постійно самовдосконалююсь.

Трохи про себе:

Мене звати Інна, я- перфекціоніст.

Все доводжу до ідеалу.

Люблю навчатися чомусь новому, труднощі мене не лякають.

Якщо не вірете- перевірте)).