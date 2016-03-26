Системный и бизнес-аналитик. На текущий момент нахожусь в декретном отпуске и выполняю удаленные задачи по анализу данных и созданию, монтажу обучающий видеороликов.

Резюме в сети: http://rabota.ua/cv/5747653

ЛИЧНЫЕКАЧЕСТВА

Постоянное самообучение и развитие в вопросах проектного менеджмента, управления требованиями, бизнес-анализа,

управленческого и регламентированного учёта, программной инженерии, стандартизации (ISO, CMMI) и другое.

В характере выражены такие качества как:профессионализм; желание развиваться, смекалка. Готовность к дружескому общению с клиентами и коллегами, гибкость мышления, умение слушать и убеждать, целенаправленность, интуиция. Умею работать с информацией, обобщать, подводить итоги. Имею активную жизненную позицию, коммуникабельна, легко иду на контакт.

НАВЫКИ И УМЕНИЯ

MicrosoftOffice, Microsoft Visio, 1С: Предприятие, Microsoft Project, Management Studio, Camtasia Studio 7, Adobe Premiere Pro,

Axure и др..