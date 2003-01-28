Обо мне:
Меня зовут Инсар. Работаю по большей части в конструкторе Tilda, по созданию сайтов. Опыт работы год. Живу в Казахстане, в прекрасном городе Алматы. В приоритете стоит удобный и качественный дизайн для сайта. Дизайн составляется по UI/UX дизайну. Занимаюсь разными видами сайтов, и любой сложности. Это привлекательные сайт-визитки, удобные для услуг лендинги, логично проработанные и хорошо составлены многостраничные сайты и большие удобные интернет-магазины)) Учился в одном из престижных курсов по созданию сайтов и таргетингу - Adverta.
Работаю также в IT-компании-Eightplus
Работаю в таких программах как:
-Tilda
-Figma
-Canva
-Adobe Photoshop
Контактные данные:
+77071881834
И в других удобных для вас ресурсов))
Примеры моих работ:
Интернет магазин: http://internetmagaziness.tilda.ws/
Медицинские сайты: medsait.tilda.ws
Кафе сайт: cafesait.tilda.ws
Сайты для Барбершопа: http://barbershop122.tilda.ws/ , http://barbarashoping.tilda.ws
Сайты для строительства: http://project2777927.tilda.ws/
IT компания: http://eightplus1.tilda.ws/