Разрабатываю качественные и удобные сайты и интернет-магазины. И для каждого сайта делаю уникальные красивые фишки).

Обо мне:

Меня зовут Инсар. Работаю по большей части в конструкторе Tilda, по созданию сайтов. Опыт работы год. Живу в Казахстане, в прекрасном городе Алматы. В приоритете стоит удобный и качественный дизайн для сайта. Дизайн составляется по UI/UX дизайну. Занимаюсь разными видами сайтов, и любой сложности. Это привлекательные сайт-визитки, удобные для услуг лендинги, логично проработанные и хорошо составлены многостраничные сайты и большие удобные интернет-магазины)) Учился в одном из престижных курсов по созданию сайтов и таргетингу - Adverta.

Работаю также в IT-компании-Eightplus

Работаю в таких программах как:

-Tilda

-Figma

-Canva

-Adobe Photoshop

Контактные данные:

+77071881834

[email protected]

И в других удобных для вас ресурсов))

Примеры моих работ:

Интернет магазин: http://internetmagaziness.tilda.ws/

Медицинские сайты: medsait.tilda.ws

Кафе сайт: cafesait.tilda.ws

Сайты для Барбершопа: http://barbershop122.tilda.ws/ , http://barbarashoping.tilda.ws

Сайты для строительства: http://project2777927.tilda.ws/

IT компания: http://eightplus1.tilda.ws/