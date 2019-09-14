Insider-98

frontend backend developer

Личный опыт начал нарабатывать ещё в учебном заведении, выполняя задания на производственной практике, а также занимаясь саморазвитием в области ИТ.

Вот что я успел сделать за последнее время, ещё будучи студентом:

- Разрабатывал сайты на разные темы используя различные способы вёрстки, а также: CSS, JS, JQuery, ASP;

- Создал для своего учебного заведения: систему авторизации пользователей, как внутри училища (среди рабочего персонала), так и снаружи (среди учащихся); систему определения задолженностей у учащихся с различным перечнем параметров для выборки; систему - журнал посещаемости, с помощью которой можно обрабатывать пропуски учащихся указывая причину пропуска; индивидуальную страницу успеваемости и достижений учащегося;

- Разработал для учебного заведения: специальную АИС, основной целью которой является автоматическое формирование расписания учебных занятий для всех учебных групп на основе нагрузки преподавателей; АИС для формирования аттестационных листов по учебной практике.

Во всех проектах самостоятельно разрабатывал и внедрял как внешнюю часть (UX/Ul, логотипы, баннеры, анимации и прочее), так и внутреннюю.

Описанные выше проекты могу продемонстрировать.

Также занимаюсь фотообработкой, видеомонтажом (Sony Vegas Pro, Adobe After Effect, Adobe Premiere Pro), растровой и векторной графикой.