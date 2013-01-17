Маркетолог

Образование

2008

Финуниверситет при Правительстве РФ (ВЗФЭИ)

Менеджмент и маркетинг, Менеджер

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Опыт работы 4 года 8 месяцев

Июль 2012 — по декабрь 2012

ООО "Русмедиа" (Новосибирская область) — Маркетинг/реклама/PR

Маркетолог

Весь комплекс маркетинговых мероприятий.

Подготовка проекта к старту и последующей продаже.

Май 2012 — июнь 2012 (2 месяца)

ООО "Соланж" (Мурманская область) — Маркетинг/реклама/PR

Консультант (маркетинг)

Разработка брендбука и маркетинговой стратегии стратегии для салона-красоты «Solange» и мед. центра «Прасковья».

Февраль 2012 — апрель 2012 (3 месяца)

ЗАО «ЮНОСТЬ» и ООО "ЛЕТО" (Мурманская область) — Маркетинг/реклама/PR

Менеджер по маркетингу

Общее руководство отделом маркетинга - разработка и организация проведения акций, мероприятий, сервисных программ и коммуникаций.

Январь 2011 — январь 2012 (1 год 1 месяц)

ООО "Система" (Алтайский край) — Маркетинг/реклама/PR

Руководитель

Руководитель интернет проекта «NAtraffike.ru».

Проект продан.

Навыки:

1. Формирования отдела маркетинга с «нуля»:

- работа с маркетинговыми исследованиями - отрасль, продукты и рынки, конкуренты;

- сегментация, позиционирование, ценообразование - формирование brandbook;

- разработка стратегий продвижения по каждому из продуктов, работа со СМИ, рекламными агентствами, медиапланирование, акции;

- работа с партнерами в части проведения совместных акций, участие в презентациях, проведение переговоров;

- контроль эффективности проведенных мероприятий. ;

2. Подбора персонала под конкретные проекты, разработка мотивационных схем; ;

3. Руководство исполнителями - постановка и контроль исполнения задач; ;

4. Личные продажи сложных продуктов; ;

5. Осуществление контроля над экономическими показателями деятельности команды, направлениями расходования финансовых средств;

6. Работа с законодательными и нормативными актами в области рекламы;

7. UX-дизайн, проектирование, юзабилити.

Октябрь 2011 — декабрь 2011 (3 месяца)

ООО "Пятерочка" (Алтайский край) — Продукты питания

Администратор зала, зав.складом

Администрирование и контроль

Август 2011 — октябрь 2011 (3 месяца)

ООО «Станкостроитель» (Алтайский край) — Многопрофильный холдинг

Менеджер по маркетингу

Аналитика, презентации, выставки, продвижение услуг металлобработки.

Январь 2010 — январь 2011 (1 год 1 месяц)

АКГУКШИ "Алтайский кадетский корпус" (Алтайский край) — Образовательные учреждения

Офицер-воспитатель

Командование взводом: психологическая работа в подразделении, ночные дежурства.

Январь 2009 — январь 2011 (2 года 1 месяц)

ANGgroup (Калининград) — Консалтинг/аудит/сертификация

Консультант

Маркетинговый анализ перспективности направления.

Сентябрь 2008 — октябрь 2008 (2 месяца)

ОАО «ПАВА» (Алтайский край) — Продукты питания

Менеджер отдела продаж

Продажи продуктов питания.

Апрель 2008 — август 2008 (5 месяцев)

«Стройинструмент» (Алтайский край)

Менеджер розничных продаж

Администрирование работы торгового зала

Ключевые навыки.

С помощью маркетинга выстраиваю системы, которые приносят деньги.

Вот и всё.