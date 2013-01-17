Образование
2008
Финуниверситет при Правительстве РФ (ВЗФЭИ)
Менеджмент и маркетинг, Менеджер
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Опыт работы 4 года 8 месяцев
Июль 2012 — по декабрь 2012
ООО "Русмедиа" (Новосибирская область) — Маркетинг/реклама/PR
Маркетолог
Весь комплекс маркетинговых мероприятий.
Подготовка проекта к старту и последующей продаже.
Май 2012 — июнь 2012 (2 месяца)
ООО "Соланж" (Мурманская область) — Маркетинг/реклама/PR
Консультант (маркетинг)
Разработка брендбука и маркетинговой стратегии стратегии для салона-красоты «Solange» и мед. центра «Прасковья».
Февраль 2012 — апрель 2012 (3 месяца)
ЗАО «ЮНОСТЬ» и ООО "ЛЕТО" (Мурманская область) — Маркетинг/реклама/PR
Менеджер по маркетингу
Общее руководство отделом маркетинга - разработка и организация проведения акций, мероприятий, сервисных программ и коммуникаций.
Январь 2011 — январь 2012 (1 год 1 месяц)
ООО "Система" (Алтайский край) — Маркетинг/реклама/PR
Руководитель
Руководитель интернет проекта «NAtraffike.ru».
Проект продан.
Навыки:
1. Формирования отдела маркетинга с «нуля»:
- работа с маркетинговыми исследованиями - отрасль, продукты и рынки, конкуренты;
- сегментация, позиционирование, ценообразование - формирование brandbook;
- разработка стратегий продвижения по каждому из продуктов, работа со СМИ, рекламными агентствами, медиапланирование, акции;
- работа с партнерами в части проведения совместных акций, участие в презентациях, проведение переговоров;
- контроль эффективности проведенных мероприятий. ;
2. Подбора персонала под конкретные проекты, разработка мотивационных схем; ;
3. Руководство исполнителями - постановка и контроль исполнения задач; ;
4. Личные продажи сложных продуктов; ;
5. Осуществление контроля над экономическими показателями деятельности команды, направлениями расходования финансовых средств;
6. Работа с законодательными и нормативными актами в области рекламы;
7. UX-дизайн, проектирование, юзабилити.
Октябрь 2011 — декабрь 2011 (3 месяца)
ООО "Пятерочка" (Алтайский край) — Продукты питания
Администратор зала, зав.складом
Администрирование и контроль
Август 2011 — октябрь 2011 (3 месяца)
ООО «Станкостроитель» (Алтайский край) — Многопрофильный холдинг
Менеджер по маркетингу
Аналитика, презентации, выставки, продвижение услуг металлобработки.
Январь 2010 — январь 2011 (1 год 1 месяц)
АКГУКШИ "Алтайский кадетский корпус" (Алтайский край) — Образовательные учреждения
Офицер-воспитатель
Командование взводом: психологическая работа в подразделении, ночные дежурства.
Январь 2009 — январь 2011 (2 года 1 месяц)
ANGgroup (Калининград) — Консалтинг/аудит/сертификация
Консультант
Маркетинговый анализ перспективности направления.
Сентябрь 2008 — октябрь 2008 (2 месяца)
ОАО «ПАВА» (Алтайский край) — Продукты питания
Менеджер отдела продаж
Продажи продуктов питания.
Апрель 2008 — август 2008 (5 месяцев)
«Стройинструмент» (Алтайский край)
Менеджер розничных продаж
Администрирование работы торгового зала
Ключевые навыки.
С помощью маркетинга выстраиваю системы, которые приносят деньги.
Вот и всё.