Графический дизайнер - логотип, полиграфия, фирменный стиль, баннеры, иконки, наружная реклама

Всем привет Меня зовут Александр. Я дизайнер с многолетним опытом работы в полиграфии и рекламном агентстве. Разрабатываю дизайн упаковки, визиток, баннеров для свадеб, рекламы, логотипы, оформление в соц.сетях и многое другое! Приманю заказы без ТЗ, работаю быстро и ко всем нахожу к клиентам индивидуальный подход в свободной форме сотрудничества!

Также занимаюсь написание музыки, в формате партитур. В программе Guitar Pro. Если вам нужно перевести ваши треки в партитуры, или написать демо трек с нуля, я запросто с этим справлюсь, на высшем уровне!

я в соц сетях

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