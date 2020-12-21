Графический дизайнер - логотип, полиграфия, фирменный стиль, баннеры, иконки, наружная реклама
Всем привет Меня зовут Александр. Я дизайнер с многолетним опытом работы в полиграфии и рекламном агентстве. Разрабатываю дизайн упаковки, визиток, баннеров для свадеб, рекламы, логотипы, оформление в соц.сетях и многое другое! Приманю заказы без ТЗ, работаю быстро и ко всем нахожу к клиентам индивидуальный подход в свободной форме сотрудничества!
Также занимаюсь написание музыки, в формате партитур. В программе Guitar Pro. Если вам нужно перевести ваши треки в партитуры, или написать демо трек с нуля, я запросто с этим справлюсь, на высшем уровне!
я в соц сетях
👉 Instagram: https://www.instagram.com/hlehanov.design
👉 Behance: https://www.behance.net/inskypoc201
Портфолио
- Обложки для музыкальных альбомов и синглов.29 просмотров
- Разработка фирменно стиля.49 просмотров
- Реклама для инстаграм.18 просмотров