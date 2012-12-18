Вы заказываете -> Мы реализуем -> Вы СЧАСТЛИВЫ И ДОВОЛЬНЫ !
Представляю небольшую команду способную ПОНЯТЬ ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, сделать все возможное и от нас зависящее по договоренности для реализации Вашего проекта, сдать в оговоренные сроки и за оговоренную плату.
Верстка HTML, CSS.
CMS: Joomla
установка, наполнение, разработка шаблонов, реализация шаблонов, небольшие изменения в коде.
Дизайн:
Все виды дизайна (комплексный подход) от "Чуть - чуть дорисовать" до "Разработка и реализация фирменного стиля", включая визитики, листовки, баннеры, логотипы и пр.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка сайта203 просмотра
- Логотип для конкурса172 просмотра
HTML-верстка
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Сайты «под ключ»
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