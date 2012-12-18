Вы заказываете -> Мы реализуем -> Вы СЧАСТЛИВЫ И ДОВОЛЬНЫ !

Представляю небольшую команду способную ПОНЯТЬ ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, сделать все возможное и от нас зависящее по договоренности для реализации Вашего проекта, сдать в оговоренные сроки и за оговоренную плату.

Верстка HTML, CSS.

CMS: Joomla

установка, наполнение, разработка шаблонов, реализация шаблонов, небольшие изменения в коде.

Дизайн:

Все виды дизайна (комплексный подход) от "Чуть - чуть дорисовать" до "Разработка и реализация фирменного стиля", включая визитики, листовки, баннеры, логотипы и пр.