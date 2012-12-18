Inspirer

Александр Inspirer

 
43 годаРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Вы заказываете -> Мы реализуем -> Вы СЧАСТЛИВЫ И ДОВОЛЬНЫ !

Представляю небольшую команду способную ПОНЯТЬ ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, сделать все возможное и от нас зависящее по договоренности для реализации Вашего проекта, сдать в оговоренные сроки и за оговоренную плату.

Верстка HTML, CSS.

CMS: Joomla

установка, наполнение, разработка шаблонов, реализация шаблонов, небольшие изменения в коде.

Дизайн:

Все виды дизайна (комплексный подход) от "Чуть - чуть дорисовать" до "Разработка и реализация фирменного стиля", включая визитики, листовки, баннеры, логотипы и пр.

HTMLCSSJoomla
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
от $100
от 4 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 3 дней
нет рейтинга