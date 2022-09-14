Intarial_IT

Айти Intarial_IT

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Intarial IT

Мы — студия передовой Web разработки и продвижения. Более пяти лет занимаемся созданием функциональных приложений, сайтов, дизайна, рекламой, и даже 3D моделингом для бизнеса!

Появилось желание создать своё дело, или улучшить текущую компанию? Тогда это точно к нам!

  • Дизайн. Мы рисуем интерфейсы, логотипы, графическое оформление под ключ, и не только!
  • Разработка. Хотите создать мобильное приложение или сайт?Не проблема! Помимо этого осуществляем фикс ошибок, доработку проекта, продолжение работы с чужим кодом, рефакторинг.
  • Маркетинг. Сможем раскрутить даже мешок с картошкой - его будут узнавать на каждом шагу.
  • Моделирование. Есть план в голове, но боитесь идти на риски? Мы визуализируем комнаты, офисы, персонажа или даже целое здание!
  • Проджект менеджмент. Ведем ваш бизнес в правильном направлении!
Вы всё ещё не уверены?

Мы бесплатно проконсультируем вас по любому вопросу, пишите в любое время!