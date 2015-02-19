IntegralAL

программист, веб-программист

Есть опыт написания сайтов с использованием PHP, HTML, CSS, JQuery, JS, ajax (визитки, интернет-магазины, демонстрационные сайты, порталы), писал сайты как с нуля, так и с использованием CMS (Sofa, Wordpress, Joomla, 1c-битрикс).

• В настоящее время изучаю активно php-фреймворки и CMS 1c-битрикс.

• Опыт проектирования и сопровождения БД и информационных систем. Основные СУБД с какими приходилось работать на практике (PostgreSQL 8v, Paradox, MS Access, Oracle 11v., mysql 5v., FoxPro), как следствие знание языка запросов SQL, SQL/PL и его производных диалектов.

• Знания и умения проектировать программное обеспечение, знаком с процедурным и объектно-ориентированным программированием. Хорошие знания: Pascal, Delphi, SQL, CodeGear RAD Studio Delphi XE. Стабильные знания: PHP, HTML, CSS, JavaScript. Общие знания: 1с.

• Работал в Delphi на практике с API-набором библиотек функций ОС семейства Windows, с gdi технологией, использовал технологии ADO, BDE для доступа к БД на PostgreSQL, Paradox, Access, Oracle, работал с портами COM, осуществлял парсинг XML, работал с Word и Excel через Delphi, работал с реестром и ini-файлами. Однако, мало опыта с написанием сетевых программ.

• Присутствуют общие учебные знания работы с юридическими программами: Консультант-плюс, Гарант.

• Знание ОС семейства Windows (установка, настройка, инсталляция ПО);

• Знание английского на базовом уровне (чтение технической документации);

• Знание пакета Office MS, антивирусных программ.

• Есть опыт в написании статей и книг художественного и технического характера;

• Не изучал основательно направления: сети и системное администрирование.