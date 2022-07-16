Inter_design_a

Дизайнер интерьеров жилых и коммерческих пространств, Архитектор, Дизайн Архитектурной среды

ПОЛЬЗА,ПРОЧНОСТЬ,КРАСОТА

Именно с этих слов начинается архитектура и интерьер-и выдается результат проекта по этим трём аспектам

Проектирование жилых и коммерческих интерьеров - наш основной профиль.

Но мы не дизайнеры, мы - архитекторы, архитекторы с высшим образованием.

Свой профессиональный путь я начала, обучаясь уже на 2 курсе университета, управляя производством корпусной мебели.

Сейчас профиль расширен- Ваш объект будет сделан полностью под ключ. Проект-строительство-комплектация-декор

Предоставляемые услуги:

Визуализация интерьера, Дизайн и строительство мастерской, Дизайн интерьера, Дизайн лестницы, Консультация дизайнера, Консультация по цвету, План дома, План этажа, Планировка пространства, Подбор мебели, Проект перепланировки квартиры, Элитный ремонт, Энергосберегающий дом, Выбор мебели, Дизайн развлекательного центра на заказ, Мебель на заказ, Чертежи на заказ, Архитектурное проектирование, Архитектурные чертежи, Проект дома на заказ

География работ:

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