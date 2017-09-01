Internet-agency

Любовь Internet-agencyInternet-agency
36 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Altera интернет-агентство
Интернет-агентство Альтера занимается продвижением и поддержкой бизнеса наших клиентов в Интернете с 2004 года. Сегодня в активе компании более 400 успешно реализованных проектов.
Направления работы: интернет-маркетинг, продвижение сайтов, контекстная реклама, веб-аналитика, поддержка сайтов.
Выбирайте нас и вы получите:
- Интересные задачи и постоянный level-up как необходимость
- Заработную плату, адекватную степени крутизны (навыков, опыта, знаний)
- Уютное рабочее место в open-space офисе в Бизнес-центре класса B+ "Сенатор" в10 минутах от м. Василеостровская
- Чай и кофе, печенюшки
- Свободный выбор времени начала трудового дня
- Отличное настроение даже по понедельникам, разнообразные активности по пятницам, работу в ярком, позитивном и интересном коллективе
Действие аккаунта приостановлено!