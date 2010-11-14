Перевожу с английского на русский и с русского на английский

Малежиков Константин Андреевич

Адрес:

г.Курск

Контактные данные:

E-mail: [email protected] ICQ 486492287

Skype Interpreter46rus

Дата рождения. 16 мая 1989 года.

Образование:

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» ЮЗГУ (бывший Курский государственный технический университет).

Бакалавр техники и технологии по специальности «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» ЮЗГУ (бывший КурскГТУ) ( г.Курск ул. 50 лет Октября, 94. Телефон: (4712) 50-48-00)

2003 г. Курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации Информационно-учебного центра Курского ЦНТИ с присвоением квалификации «Оператор ПЭВМ»

Предполагаемая позиция переводчик (с английского на русский и с русского на английский)

Дополнительная информация.

Уверенно владею ПК.

Коммуникабелен, корректен, пунктуален. К порученному делу отношусь ответственно. Имею организаторские способности.

При необходимости могу представить рекомендации преподавательского состава кафедры иностранных языков Юго-Западного Государственного Университета

Имею опыт нескольких технических переводов.