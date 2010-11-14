Константин Interpreter46rusInterpreter46rus
Малежиков Константин Андреевич
Адрес:
г.Курск
Контактные данные:
E-mail: [email protected] ICQ 486492287
Skype Interpreter46rus
Дата рождения. 16 мая 1989 года.
Образование:
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» ЮЗГУ (бывший Курский государственный технический университет).
Бакалавр техники и технологии по специальности «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» ЮЗГУ (бывший КурскГТУ) ( г.Курск ул. 50 лет Октября, 94. Телефон: (4712) 50-48-00)
2003 г. Курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации Информационно-учебного центра Курского ЦНТИ с присвоением квалификации «Оператор ПЭВМ»
Предполагаемая позиция переводчик (с английского на русский и с русского на английский)
Дополнительная информация.
Уверенно владею ПК.
Коммуникабелен, корректен, пунктуален. К порученному делу отношусь ответственно. Имею организаторские способности.
При необходимости могу представить рекомендации преподавательского состава кафедры иностранных языков Юго-Западного Государственного Университета
Имею опыт нескольких технических переводов.