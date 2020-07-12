IntrovertJames

Рисую на заказ

Бесплатный сыр только в мышеловке, от 400 р (минимум 200) работа на формате а5. чем больше формат, тем выше цена соответственно, пользуюсь специальными кистями и материалами, ходил в х/ш, любой стиль, кроме реализма, смогу изобразить, реалистичность могу показать исключительно акварелью. Диджитал арт в основном близок к игровому- мультипликационному стилю