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Фёдор Погожев
Invincible
Invincible
37 лет
Россия
/
Ставрополь
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Программа сканирования штрих-кодов со сканера
164 просмотра
Программа для работы с БД3
149 просмотров
Программа для работы с БД2
129 просмотров
Программа для работы с БД1
158 просмотров
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