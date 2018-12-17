Бизнес аналитик
Опыт работы в аналитике более 8 лет.
Выявление точек роста и упущенных возможностей
Построение и оптимизация отчетности в коммерческом департаменте
Разработка отчетности с "0"
Разработка и пересмотр KPI для сотрудников
Анализ поставщиков, продаж, склада
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Портфолио
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Управление продажами
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга