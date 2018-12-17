IonKsenia89

Ксения IonKsenia89

 
34 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Бизнес аналитик

Опыт работы в аналитике более 8 лет.

Выявление точек роста и упущенных возможностей

Построение и оптимизация отчетности в коммерческом департаменте

Разработка отчетности с "0"

Разработка и пересмотр KPI для сотрудников

Анализ поставщиков, продаж, склада

Портфолио
Управление продажами
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга