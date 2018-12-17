Бизнес аналитик

Опыт работы в аналитике более 8 лет.

Выявление точек роста и упущенных возможностей

Построение и оптимизация отчетности в коммерческом департаменте

Разработка отчетности с "0"

Разработка и пересмотр KPI для сотрудников

Анализ поставщиков, продаж, склада