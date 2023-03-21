Дизайн конверсионных лендингов

Здравствуйте, меня зовут Илья и я работаю в сфере дизайна и разработки сайтов более 1,5 лет. Также сотрудничаю с квалифицированной командой дизайнеров, аналитиков и тестировщиков.



Есть опыт работы в:

Tilda, Wordpress, Bitrix24. С графическими редакторами Figma, Photoshop, Adobe illustrator.



Сотрудничество со мной будет комфортным и плодотворным!