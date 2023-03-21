Дизайн конверсионных лендингов
Здравствуйте, меня зовут Илья и я работаю в сфере дизайна и разработки сайтов более 1,5 лет. Также сотрудничаю с квалифицированной командой дизайнеров, аналитиков и тестировщиков.
Есть опыт работы в:
Tilda, Wordpress, Bitrix24. С графическими редакторами Figma, Photoshop, Adobe illustrator.
Сотрудничество со мной будет комфортным и плодотворным!
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн страницы входа портала TVIPнет просмотров
- Примеры дизайна мобильных приложенийнет просмотров
- Сайт компании Rigor Group на платформе Bitrix24нет просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
9 месяцев назад
Задача была сделать интерфейс для строительного магазина. Илья справился на 100%. Сделал всё быстро, качественно, а главное - заказ полностью соответствовал техническому заданию. Рекомендую его как исполнителя!
Ответный отзыв
Отличный работодатель, четкая задача, быстрая оплата. Всё честно)