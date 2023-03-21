Ipluwien

Илья Ipluwien

 
33 годаРоссия/Смоленск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Дизайн конверсионных лендингов

Здравствуйте, меня зовут Илья и я работаю в сфере дизайна и разработки сайтов более 1,5 лет. Также сотрудничаю с квалифицированной командой дизайнеров, аналитиков и тестировщиков.

Есть опыт работы в:

Tilda, Wordpress, Bitrix24. С графическими редакторами Figma, Photoshop, Adobe illustrator.

Сотрудничество со мной будет комфортным и плодотворным!

WordPressFigmaTildaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
lavkanavka
Даниил 
23 годаРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
9 месяцев назад
$6
10 баллов
9 месяцев назад
Сделать интерфейс для приложения
Задача была сделать интерфейс для строительного магазина. Илья справился на 100%. Сделал всё быстро, качественно, а главное - заказ полностью соответствовал техническому заданию. Рекомендую его как исполнителя!
Отличный работодатель, четкая задача, быстрая оплата. Всё честно)
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