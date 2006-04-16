$15
На сайт zapchastiru.ru необходимо добавить форум аналогичный http://www.podshipnik.ru/forum/list.php?f=1 + доска объявлений аналогичная http://rstanok.ru/bb.
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
17 лет назад
На сайт zapchastiru.ru необходимо добавить форум аналогичный http://www.podshipnik.ru/forum/list.php?f=1 + доска объявлений аналогичная http://rstanok.ru/bb.
На сайт zapchastiru.ru необходимо добавить форум аналогичный http://www.podshipnik.ru/forum/list.php?f=1 + доска объявлений аналогичная http://rstanok.ru/bb.
Необходимо разработать изображения для сайта. Подробная информация в приложенном файле. По всем остальным вопросам пишите на адрес: [email protected]