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iProject – быстрорастущая и эффективная компания , специализирующаяся на создании сайтов (концепция, дизайн, структура, наполнение), разработке мобильных приложений, копирайтинге, продвижении в социальных сетях, в поисковых системах и в СМИ.
Портфолио
- Сервис по доставке еды "Еда в дом"127 просмотров
- Пивной паб Pinta Cerveza211 просмотров
- Дельта Трейд Инжиниринг179 просмотров
- Паб Де Киндрат166 просмотров
- Отель Нивки Плаза151 просмотр
- Каталог АльфаХим Групп148 просмотров
- Каталог АльфаХим Групп173 просмотра
- Каталог АльфаХим Групп133 просмотра
- Винная карта136 просмотров
- Меню Beerland139 просмотров
- Смски на каждый день122 просмотра
- Моторное масло Motul128 просмотров