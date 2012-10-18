Iproject2012

Елена Iproject2012

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Сделаем Ваш бизнес успешным!

iProject – быстрорастущая и эффективная компания , специализирующаяся на создании сайтов (концепция, дизайн, структура, наполнение), разработке мобильных приложений, копирайтинге, продвижении в социальных сетях, в поисковых системах и в СМИ.

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