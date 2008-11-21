Образование:

2000 - 2005 –Томский политехнический университет, Гуманитарный факультет (очная форма), специальность «Связи с общественностью». Тема дипломной работы «Формирование корпоративной культуры на предприятии». Диплом с отличием.

2008 – н/в – Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования, аспирантура, специальность «Педагогика».

Дополнительное образование:

2008 - Менеджмент в образовании ИПКСПО, г. Санкт-Петербург повышение квалификации;

2007 – X летняя гуманитарная школа программы Фулбрайта «Искусство перемен: Слово как действие в современной культуре», МГУ им. Ломоносова;

2007 – Разработка педагогических тестовых материалов, ЦПК ИИП Томсокго политехнического университета, повышение квалификации;

2007 - Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Томской области Администрация Томской области, г. Томск, сертификат;

2007 – курсы повышения квалификации в МГИМО (У) МИД по специальности реклама, специализация «Массовые коммуникации и медиапланирование»;

2007 – курсы повышения квалификации в ЦПКП ИИП Томский политехнический университет, тема «Разработка тестовых педагогических материалов»;

2007- Российско–шведский образовательный проект «Образование для взрослых». Hotel Restaurant Management School, Стажировка в Швеции;

2005 – семинар– тренинг «Методы и технологии проведения с молодежью тренинга толерантного поведения в многонациональных группах». Сертификат;

2001 - образовательная программа «Педагогические технологии «Новой цивилизации». Присвоена квалификация «Инструктор-игротехник» МООДиМ «Новая цивилизация»;

2001 - повышение квалификации в академии ПК И ПРО по теме «Игровые технологии обучения», удостоверение.

Обучение персонала:

Разработка и проведение обучающих программ и бизнес-тренингов на темы: «Планирование карьеры», «Командообразование», «Самопрезентация», «Социальное проектирование».

Связи с общественностью:

Диагностика и развитие корпоративной культуры, event management, внутренняя и внешняя трансляция корпоративных ценностей, подготовка и выпуск внутрикорпоративных изданий, размещение информации на сайте организации.

Социальное проектирование:

Разработка концепции, нормативных документов, ключевых показателей эффективности проекта, составление бюджета проекта, привлечение финансовых средств, формирование и аналитика отчетности по проектной деятельности, анализ рисков проектной работы, поиск и отбор специалистов для реализации проекта.

Опыт работы:

Февраль 2008 – октябрь 2008 Руководитель проектов, Крупный благотворительный Фонд (Финансовая корпорация «Уралсиб»), разработка концепций и реализация социальных проектов (в соответствии с системой менеджмента качества, ISO 9001), бюджетирование, представление проектов на региональном уровне, проведение деловых переговоров и заключение соглашений с партнерами, проведение конкурсов по выбору контрагентов, заключение договоров, подготовка финансовой отчетности по проекту. Организация выездных обучающих мероприятий (до 200 человек). Обзор рынка образовательных услуг, подбор контрагентов. Поиск и подбор персонала в проект, руководство людьми (до 30 человек).

Сентябрь 2008 – ноябрь 2008 - ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ, Департамент по семейной и молодежной политике, ведущий тренер. Организация и проведение выездного семинара актива студенческой и рабочей молодежи (18 сборов) по темам «Добейся успеха в карьере», «Я – Гражданин» написание концепции, программы тренингов, создание методического пособия "Планирование карьеры", .

Август – сентябрь 2008 – РОСНЕФТЬ, тренер. Проведение тренингов на командообразование, занятий по социальному проектированию для профильных "РОСНЕФТЬ-классов".

Май 2008 - Daily marketing, тренер, Проведение тренинга "Промоакции сигарет марки Kent"

Ноябрь 2006 – февраль 2008 – ассистент кафедры культурологии и социальной коммуникации ГФ ТПУ

Чтение курса лекций, в том числе и на английском языке: «Основы рекламы», «Организации туристского бизнеса», также «Политическая реклама»;

Ведение тренингов по темам «Командообразование», «Планирование карьеры», «Самопрезентация»;

Организация и проведение конференций, выставок, конкурсов (уровень от городского до международного).

Январь 2007 – февраль 2008 – Разработка и реализация сетевого межрегионального проекта «Трансграничные миграции и принимающее общество на Востоке России: практики взаимной адаптации». Разработка концепции проекта, проведение исследований, составление бюджета.

Сентябрь 2001 – ноябрь 2006 - Педагог дополнительного образования городского Дворца творчества детей и молодежи. Разработка, организация и реализация образовательных программ, направленных на развитие лидерских качеств, формирование корпоративной культуры. Реализация крупных городских программ для старшеклассников и студентов (Проекты: «Школа самоуправления», «Город веселых мастеров» и т.д.).

Май 2005 - ноябрь 2006 городской Дворец творчества детей и молодежи, PR- специалист .

Взаимодействие со средствами массовой информации, Выпуск внутрикорпоративного издания, размещение информации на сайте, диагностика корпоративной культуры организации, event management.

2002 – 2006 - руководитель Детской палаты Томской региональной благотворительной общественной организации «Ассоциация творческих возможностей». Разработка и реализация проектов.

2003 –2007 – организатор городских и областных фестивалей, летних профильных смен.

Июнь – июль 2004 - Межрегиональный летний образовательный лагерь «Ньюландия», г. Москва, заместитель директора (производственная практика).

Дополнительная информация:

• Иностранные языки: английский (разговорный), французский (начальный уровень).

• Уверенный пользователь MS Office, Power Point.

• Удостоена звания «Лучшие выпускники 2005». Стипендиат БФ В. Потанина (2003 – 2004, 2004 – 2005 г.г.). Награждена бронзовой медалью Томского политехнического университета «За заслуги перед Университетом».

• Автор 15 научных работ по социальной философии, педагогике, менеджменту.

• Хобби: дизайн, сноубординг, путешествия.

• Личные и деловые качества: ответственность, активность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, быстрая обучаемость и адаптивность к новым условиям работы.