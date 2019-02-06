Графический дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Ира и я графический дизайнер, который безумно любит свою работу. Многие мои коллеги пишут о своих достижениях и лучших работах, но я не вижу смысла писать это здесь! Да и кому оно надо? Уровень моих работ Вы можете посмотреть в портфолио.

Разработка логотипа (1 вариант) - 500 грн

Разработка логотипа (3 варианта) - 1000 грн

Разработка логотипа (до 6 вариантов) - 1500 грн

Перевести логотип в вектор - от 200 грн

Фирменный стиль - стоимость после заполнения брифа.

Визитки 2 стороны (3 варианта) - 300 грн

Флаер (2-3 варианта) - от 400 грн

Буклет 2 сгиба (2-3 варианта) - от 600 грн

Презентация / буклет/ каталог - от 100 грн страница

Наружная реклама (2-3 варианта) - от 400 грн

Дизайн+раскрой коробок (3 варианта) - от 800 грн