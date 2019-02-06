Здравствуйте! Меня зовут Ира и я графический дизайнер, который безумно любит свою работу. Многие мои коллеги пишут о своих достижениях и лучших работах, но я не вижу смысла писать это здесь! Да и кому оно надо? Уровень моих работ Вы можете посмотреть в портфолио.
Разработка логотипа (1 вариант) - 500 грн
Разработка логотипа (3 варианта) - 1000 грн
Разработка логотипа (до 6 вариантов) - 1500 грн
Перевести логотип в вектор - от 200 грн
Фирменный стиль - стоимость после заполнения брифа.
Визитки 2 стороны (3 варианта) - 300 грн
Флаер (2-3 варианта) - от 400 грн
Буклет 2 сгиба (2-3 варианта) - от 600 грн
Презентация / буклет/ каталог - от 100 грн страница
Наружная реклама (2-3 варианта) - от 400 грн
Дизайн+раскрой коробок (3 варианта) - от 800 грн
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