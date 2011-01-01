Обо мне

Цель

Развиваться в области копирайтинга и PR-менеджмента, узнавать что-то новое и оттачивать уже имеющиеся навыки. В настоящее время занимаюсь

версткой сайта с помощью HTML/CSS, рассматриваю возможность заработка на

верстке сайтов.

Опыт работы

Менеджер по рекламе в сети Интернет с 02.2013 по 09.2014 (1 год 7 месяцев)

ООО «Имекс-Би Текнолоджи» (консалтинг и аутсорсинг)

- реклама на форумах;

- популярных социальных сетях;

- посторонних ресурсах;

- модерирование форумов и групп в социальных сетях.

Достижения:

- в июле 2013 года была награждена как лучший сотрудник месяца

Копирайтер с 11.2012 по 02.2013 (3 месяца)

ООО «Имекс-Би Текнолоджи» (консалтинг, аутсорсинг)

- подбор информации;

- сео-оптимизация текстов;

- написание аналитических обзоров;

- рекламных статей;

- пресс-релизов.

Копирайтер-рерайтер с 01.2011 по 11.2012 (1 год 10 месяцев)

биржи фрилансеров, постоянные заказчики (копирайтинг)

- подбор информации;

- написание сео-оптимизированных текстов;

- рекламных статей различной тематики.

Отзывы о работе можно посмотреть на сайте

https://www.etxt.ru/admin.php?mod=user&lib=users&act=profile&id=174970&id_group=2#report

Профессиональные навыки

Владею программами: LibreOffice, Microsoft Office, Mozilla Firefox,

Opera, Google Chrome, TorBrowser, FastStone Image Viewer, Notepad++ и

Sublime Text 2

Seo-оптимизация текстов – эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта.

Управление CMS (Wordpress, DLE) – эксперт, использую в настоящее время, 4 года опыта.

Модерирование форумов – эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта.

Модерирование групп в соцсетях – средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.

Скрытый пиар на форумах, соцсетях и других ресурсах – эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта.

Наполнение сайта и групп контентом – эксперт, использую в настоящее время, 4 года опыта.

Обработка изображений – средний, использую в настоящее время, 4 года опыта.

Верстка сайта – начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Грамотная письменная и устная речь – эксперт, использую в настоящее время, 10 лет опыта.

Владение языками

Русский — эксперт

Украинский — эксперт

Английский — начинающий

Дополнительная информация

С 2011 по 2013 гг вела блог http://irischa.ru/ , на данный момент веду только один - http://mykitchen.com.ua/.

Есть базовые знания HTML и CSS. Занимаюсь версткой сайта.

Владею знаниями о форекс, трейдинге и брокерской деятельности.

Люблю читать книги, играю в шахматы.

Личные качества: пунктуальная, ответственная, стрессоустойчивая и трудолюбивая. Хорошее чувство юмора. Умею работать в команде.