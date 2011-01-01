Цель
Развиваться в области копирайтинга и PR-менеджмента, узнавать что-то новое и оттачивать уже имеющиеся навыки. В настоящее время занимаюсь
версткой сайта с помощью HTML/CSS, рассматриваю возможность заработка на
верстке сайтов.
Опыт работы
Менеджер по рекламе в сети Интернет с 02.2013 по 09.2014 (1 год 7 месяцев)
ООО «Имекс-Би Текнолоджи» (консалтинг и аутсорсинг)
- реклама на форумах;
- популярных социальных сетях;
- посторонних ресурсах;
- модерирование форумов и групп в социальных сетях.
Достижения:
- в июле 2013 года была награждена как лучший сотрудник месяца
Копирайтер с 11.2012 по 02.2013 (3 месяца)
ООО «Имекс-Би Текнолоджи» (консалтинг, аутсорсинг)
- подбор информации;
- сео-оптимизация текстов;
- написание аналитических обзоров;
- рекламных статей;
- пресс-релизов.
Копирайтер-рерайтер с 01.2011 по 11.2012 (1 год 10 месяцев)
биржи фрилансеров, постоянные заказчики (копирайтинг)
- подбор информации;
- написание сео-оптимизированных текстов;
- рекламных статей различной тематики.
Отзывы о работе можно посмотреть на сайте
https://www.etxt.ru/admin.php?mod=user&lib=users&act=profile&id=174970&id_group=2#report
Профессиональные навыки
Владею программами: LibreOffice, Microsoft Office, Mozilla Firefox,
Opera, Google Chrome, TorBrowser, FastStone Image Viewer, Notepad++ и
Sublime Text 2
Seo-оптимизация текстов – эксперт, использую в настоящее время, 3 года опыта.
Управление CMS (Wordpress, DLE) – эксперт, использую в настоящее время, 4 года опыта.
Модерирование форумов – эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта.
Модерирование групп в соцсетях – средний, использую в настоящее время, 2 года опыта.
Скрытый пиар на форумах, соцсетях и других ресурсах – эксперт, использую в настоящее время, 2 года опыта.
Наполнение сайта и групп контентом – эксперт, использую в настоящее время, 4 года опыта.
Обработка изображений – средний, использую в настоящее время, 4 года опыта.
Верстка сайта – начинающий, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Грамотная письменная и устная речь – эксперт, использую в настоящее время, 10 лет опыта.
Владение языками
Русский — эксперт
Украинский — эксперт
Английский — начинающий
Дополнительная информация
С 2011 по 2013 гг вела блог http://irischa.ru/ , на данный момент веду только один - http://mykitchen.com.ua/.
Есть базовые знания HTML и CSS. Занимаюсь версткой сайта.
Владею знаниями о форекс, трейдинге и брокерской деятельности.
Люблю читать книги, играю в шахматы.
Личные качества: пунктуальная, ответственная, стрессоустойчивая и трудолюбивая. Хорошее чувство юмора. Умею работать в команде.
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