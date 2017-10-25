SEO-копирайтинг, продающие тексты, статьи, новости, отзывы
Копирайтер-универсал. Пишу грамотно, 100 %-уникально, интересно, со вкусом, без воды и на любые темы (см. портфолио).
Сервис проверки уникальности (Адвего, text.ru, content-watch.ru и пр.) — на усмотрение заказчика.
Профессиональный SEO-копирайтинг.
Качественный рерайт: сделаю красивым и уникализирую самый сырой текст.
Новостные ленты.
Информационные статьи на развлекательные ресурсы.
Отзывы.
Порядок оплаты обсуждается индивидуально для каждого конкретного случая.
Опыт работы копирайтером с 2014 г.
Опыт работы менеджером по продажам (активные продажи, холодные звонки, наработка базы с нуля) с 2002 г.
Высшее филологическое образование — НГПУ, 2009 г.
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Портфолио
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Копирайтинг
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$5/час
от $10от 3 дней
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Продающие тексты
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$5/час
от $10от 3 дней
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Рерайтинг
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$4/час
от $10от 3 дней
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