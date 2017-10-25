SEO-копирайтинг, продающие тексты, статьи, новости, отзывы

Копирайтер-универсал. Пишу грамотно, 100 %-уникально, интересно, со вкусом, без воды и на любые темы (см. портфолио).

Сервис проверки уникальности (Адвего, text.ru, content-watch.ru и пр.) — на усмотрение заказчика.

Профессиональный SEO-копирайтинг.

Качественный рерайт: сделаю красивым и уникализирую самый сырой текст.

Новостные ленты.

Информационные статьи на развлекательные ресурсы.

Отзывы.

Порядок оплаты обсуждается индивидуально для каждого конкретного случая.

Опыт работы копирайтером с 2014 г.

Опыт работы менеджером по продажам (активные продажи, холодные звонки, наработка базы с нуля) с 2002 г.

Высшее филологическое образование — НГПУ, 2009 г.