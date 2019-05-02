Графический дизайн

• создание фирменного стиля (визитки, меню, вывески и т.д)

• полиграфический дизайн (каталоги, буклеты, презентации и другое)

• дизайн упаковки

• маркетинг-киты

• афиши мероприятий

Сделаю все быстро и качественно, учту все ваши пожелания

По всем вопросам обращаться на почту : [email protected]

или WhatsApp: 89805412831