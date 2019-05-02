Графический дизайн
• создание фирменного стиля (визитки, меню, вывески и т.д)
• полиграфический дизайн (каталоги, буклеты, презентации и другое)
• дизайн упаковки
• маркетинг-киты
• афиши мероприятий
Сделаю все быстро и качественно, учту все ваши пожелания
По всем вопросам обращаться на почту : [email protected]
или WhatsApp: 89805412831
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Портфолио
- Визитка для ветеринарной клиники111 просмотров
- Афиши мероприятий100 просмотров
- Рисунки123 просмотра
- Мотивационные плакаты для паблика вк97 просмотров
- Архитектурная визуализация116 просмотров