Дизайнер. Иллюстратор

Портфолио: https://www.behance.net/ponomarenk56e2/·

Работаю в программах Adobe Photoshop,Adobe Illustrator.

Рисование от руки в разных техниках. Художественное образование и вкус. Опыт работы в производстве видеоконтента для YouTube канала. Навыки предметной съемки, работа с фото.

Опыт работы

Фрилансер Дизайнер (Издательства и Полиграфия) сентябрь 2018 — по настоящее время

МастерTroom Troom (Шоу-бизнес) август 2015 — июнь 2018 Участие в разработке концепции проекта. Работа мастером за кадром(поиск идей для роликов,handmade,оформление).Организация съемочного процесса на площадке. Участие в съемке, работа в кадре.

Преподаватель ИЗО Арт-мастерская май 2015 — ноябрь 2015

Образование

Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д.Ушинского

ОдессаХудожественно-графический факультет 2014

Школа художественно-эстетического профиля им К.К. Костанди

Одесса 2009

Курсы

Projector2018Графический дизайн