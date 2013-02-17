Ira_Trusey

Ирина Трусей Ira_Trusey

 
44 годаРоссия/Красноярск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Пишу интересные статьи без воды.

Образование высшее: биология, микробиология, биотехнология.

Опыт работы в институте биофизики по специальности: биотехнология и экология нефтяных загрязнений.

Услуги: написание статей, наполнение сайта.

Любимая тематика: медицина и дети.

Очень глубоко и подробно изучаю тему, исследую целевую аудиторию.

Ответственный исполнитель. Если возникают непредвиденные ситуации, обязательно выхожу на связь. Готова работать до конца.

Написание статейСтатьи для сайта
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга