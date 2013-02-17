Пишу интересные статьи без воды.
Образование высшее: биология, микробиология, биотехнология.
Опыт работы в институте биофизики по специальности: биотехнология и экология нефтяных загрязнений.
Услуги: написание статей, наполнение сайта.
Любимая тематика: медицина и дети.
Очень глубоко и подробно изучаю тему, исследую целевую аудиторию.
Ответственный исполнитель. Если возникают непредвиденные ситуации, обязательно выхожу на связь. Готова работать до конца.
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