Пишу интересные статьи без воды.

Образование высшее: биология, микробиология, биотехнология.

Опыт работы в институте биофизики по специальности: биотехнология и экология нефтяных загрязнений.

Услуги: написание статей, наполнение сайта.

Любимая тематика: медицина и дети.

Очень глубоко и подробно изучаю тему, исследую целевую аудиторию.

Ответственный исполнитель. Если возникают непредвиденные ситуации, обязательно выхожу на связь. Готова работать до конца.