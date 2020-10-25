Ira_petr55

Меня зовут Ирина и я тот исполнитель , который заканчивает работу строго до дедлайна и считает , что каждый проект должен быть выполнен идеально и оригинально . Имею 2 художественных образования и 5 пройденных курсов , а также проходила обучение в колледже искусств и дизайна на протяжении 4 лет . Универсальность и гибкость в работе - главное , что не даёт оставаться на месте и заставляет улучшать навыки и делать свою работу лучше . Всегда отношусь к заказчику с пониманием и ожидаю этого в ответ )