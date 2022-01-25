Добрый день! Меня зовут Ира, я - графический дизайнер. Также, могу выполнять работу моушн-дизайнераОсновные направления:

логотипы

фирменный стиль

полиграфия (визитки, сертификаты, меню, календари)

анимация (2D формат, не монтаж видео)

Консультация бесплатная!Обсуждаем проект. Я озвучиваю стоимость и сроки исполнения. Заполняем бриф.

Предоплата 50%. Вторая часть оплачивается перед отправкой готового варианта.

Я отправляю файлы в форматах для печати и самостоятельного использования на любых устройствах.

Если остались вопросы, то пишите, обязательно отвечу)