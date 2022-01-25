Добрый день! Меня зовут Ира, я - графический дизайнер. Также, могу выполнять работу моушн-дизайнераОсновные направления:
- логотипы
- фирменный стиль
- полиграфия (визитки, сертификаты, меню, календари)
- анимация (2D формат, не монтаж видео)
Предоплата 50%. Вторая часть оплачивается перед отправкой готового варианта.
Я отправляю файлы в форматах для печати и самостоятельного использования на любых устройствах.
Если остались вопросы, то пишите, обязательно отвечу)
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Портфолио
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