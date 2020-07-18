Iraburmistrova

Дизайнер интерьера

Образование: СПБГУТД (бакалавр) дизайнер интерьера (прикладное искусство)

Есть опыт в проектирование мебели и интерьеров

Профессиональные навыки: 3D визуализация, проектирование

Программы: 3Ds Max, Corona, Photoshop, AutoCAD, Corel Draw, KitchenDraw, PRO100, Camtasia.

Портфолио: https://www.behance.net/iraburmist7165

Контактные данные:

[email protected]

+7 (968) 180-49-51 (WhatsApp)