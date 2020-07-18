Iraburmistrova

Ирина Бурмистрова Iraburmistrova

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер интерьера

Образование: СПБГУТД (бакалавр) дизайнер интерьера (прикладное искусство)

Есть опыт в проектирование мебели и интерьеров

Профессиональные навыки: 3D визуализация, проектирование

Программы: 3Ds Max, Corona, Photoshop, AutoCAD, Corel Draw, KitchenDraw, PRO100, Camtasia. 

Портфолио: https://www.behance.net/iraburmist7165

Контактные данные:

 [email protected]

 +7 (968) 180-49-51 (WhatsApp)