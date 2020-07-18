Iraburmistrova

Ирина Бурмистрова IraburmistrovaIraburmistrova
29 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер интерьера
Образование: СПБГУТД (бакалавр) дизайнер интерьера (прикладное искусство)
Есть опыт в проектирование мебели и интерьеров
Профессиональные навыки: 3D визуализация, проектирование
Программы: 3Ds Max, Corona, Photoshop, AutoCAD, Corel Draw, KitchenDraw, PRO100, Camtasia.
Портфолио: https://www.behance.net/iraburmist7165
Контактные данные:
+7 (968) 180-49-51 (WhatsApp)
Действие аккаунта приостановлено!