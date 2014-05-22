Полное изготовление электронных книг по заказу Автора

Полное изготовление электронных книг любого формата (pdf, fb2, mobi, epub

и др.) в высоком качестве.

За полчаса или час человек со средней степенью грамотности реально может разобраться с бесплатной программой и конвертировать текст своей рукописи в формат epub или fb2. Это точно! Впрочем, качество такой книги остается под очень большим вопросом.

Но вот как сделать красивую обложку и иллюстрации? Если Вы писатель, а не профессиональный художник или дизайнер, с обложкой придется изрядно повозиться. И совсем не факт, что самодельная обложка выйдет у Вас действительно красивой и уж совсем сомнительно, что смотреться она будет профессионально.

Можно, конечно, воспользоваться стандартным шаблоном, но хотите ли Вы, чтобы у Вашей книги была стандартная, не рисованная обложка? Ведь точно такая обложка будет на тысячах других электронных книг! Скорее всего, нет!

И правильно! Доказано, что обложка и название продают книгу не меньше, а иногда и больше, чем ее содержание. Здесь особенно актуальна пословица «Встречают по одежке…», точнее, «по обложке».

Поэтому, если Вы цените свое время, а время — это деньги, то гораздо лучше, проще и быстрее заказывать верстку книги и рисунок обложки у нас: Вашу уникальную книгу создадут (проведут редактуру, корректуру, оформление, создание необыкновенной обложки и верстку книги, а также конвертацию в различные электронные форматы) профессиональные книжные художники-иллюстраторы и писатели, которые уже несколько лет занимаются изготовлением как своих, так и книг по заказу. К тому же, красивые иллюстрации внутри книги точно не повредят, а только порадуют Вашего читателя)))))

Разумеется, у Автора, который задался вопросом издательства своей книги и немного "погуглил" на эту тему, может возникнуть мысль: "Я могу обратиться и в издательство". Действительно, издательств сейчас очень много и все они готовы к платному сотрудничеству. Но мы отличаемся от издательств тем, что: 1. Наша маленькая компания состоит из авторов, которые сами пишут и реализуют книги, и в недавнем прошлом также озадачивались вопросами о продвижении своих книг. То есть для нас это не просто бизнес, а то, чем мы живём, и знаем все проблемы и трудности, которые ждут написавшего творение Автора, ведь написать книгу - это только половина дела. 2. Издательства берут на себя размещение книги по интернет-магазинам и её рекламу. Мы этим (пока что) не занимаемся, но мы предоставляем консультационные услуги по вопросам издательства своей книги, что актуально для начинающих авторов. Проще говоря - снабдим списком интернет-магазинов, где можно платно или бесплатно (как Вам больше нравится) разместить свои книги в обход издательства, тем самым сделав Вас независимым от копирайтеров, да и самостоятельное размещение книг на платных сайтах обойдётся Вам гораздо дешевле, а на бесплатных тем более ))))) 3. Качество нашей работы по изготовлению электронной книги не отличается от качества работ издательства, потому что мы делаем так же, как и для себя.

Преимущества работы с нами: делаем книги качественно, в кратчайшие сроки (около 2-х 3-х недель) и наши услуги вполне доступны.

Полный пакет услуг создания книги (редактура, корректура, верстка, конвертация в электронные форматы) - 50$, но цена может оговариваться в зависимости от объема книги.

Изготовление обложки и дополнительных иллюстраций - 35$

По всем вопросам обращаться: [email protected]